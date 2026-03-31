Vigilia y amenazas de medidas de presión marcan la jornada en las afueras del TED Santa Cruz

La vigilia en las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz persiste debido a demandas sobre los resultados de las pasadas elecciones subnacionales. Basilio Socore, representante de ASIP San Miguel de Velasco, denunció que el organismo quedó en responder esta tarde, pero hasta el momento no se han pronunciado.

Los movilizados, que llegaron desde zonas alejadas, aseguran que no darán tregua hasta que se respete su derecho constitucional de elegir representantes indígenas.

“Venimos de más de 500 kilómetros para hacernos escuchar; solo queremos que respeten nuestros derechos”, sentenció Socore durante la protesta.

Por otro lado, otro vocero, de las 8 agrupaciones movilizadas que llegaron hasta las afueras del TED, confirmó que tras una reunión con el presidente del ente electoral se decidió declarar un cuarto intermedio. El dirigente advirtió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe considerar su pliego petitorio hasta el jueves o se radicalizarán las medidas de presión.

Entre las demandas principales figura la intervención del TED, una auditoría profunda a los comicios del 22 de marzo y la destitución del presidente Marco Monasterio. “Hemos pedido que también se puedan dar nuevas elecciones dentro de los municipios porque se ha viciado todo el proceso electoral”, concluyó el vocero.

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