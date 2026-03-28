Esto es lo que el TED Santa Cruz le respondió al Comité sobre la votación en San Ignacio de Velasco

Desde el centro de cómputo instalado en la Fexpocruz, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, emitió una respuesta formal a las inquietudes presentadas por el Comité Cívico sobre la votación en San Ignacio de Velasco. El representante enfatizó que el tribunal sustenta todos sus actos en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes, reglamentos y la jerarquía normativa vigente.

Respecto a la validez de los sufragios, la autoridad explicó que los votos emitidos en favor de las organizaciones políticas que figuran en la papeleta mantienen su vigencia siempre que se ajusten a la ley. Sin embargo, aclaró que estos solo serán computados en tanto se realicen en favor de siglas con personalidad jurídica y candidaturas legalmente habilitadas.

Monasterio fue tajante al señalar que, si una organización política o candidatura es inhabilitada para un proceso específico, los votos emitidos a su favor se consideran nulos de forma automática.

"En este sentido, la habilitación constituye un requisito esencial para la eficacia jurídica del sufragio", subrayó el presidente del organismo electoral.

En cuanto al procedimiento técnico, se precisó que el cómputo oficial de votos debe circunscribirse exclusivamente a aquellos emitidos en favor de opciones que se encuentren plenamente habilitadas. De esta manera, solo se consideran válidos los votos por candidaturas vigentes a la fecha exacta en la que se desarrolló el acto eleccionario.

Finalmente, Monasterio anunció que el próximo domingo 5 de abril se repetirá la votación para gobernador en 21 mesas de San Ignacio de Velasco tras detectarse irregularidades.

"Esta fue la nota con la que acabamos de notificar a los representantes del Comité Cívico para conocimiento de toda la ciudadanía", concluyó la autoridad sobre el caso de dicho municipio.

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