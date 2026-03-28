Repetirán votación para gobernador en 21 mesas de San Ignacio de Velasco

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, anunció que el próximo domingo 5 de abril se repetirá la votación para gobernador en 21 mesas de sufragio del municipio de San Ignacio de Velasco. La decisión responde a irregularidades detectadas durante los comicios anteriores.

En conferencia de prensa este jueves, Monasterio explicó que en algunos recintos electorales hubo una distribución insuficiente de papeletas.

Ante estas deficiencias, se determinó que la votación se repita exclusivamente para la elección de gobernador, asambleísta territorial y asambleísta por población.

Actas observadas y revisión de votos

Monasterio también informó sobre observaciones en las actas electorales: hasta cerca de las 16:30 de este jueves, el cómputo oficial alcanzaba el 81,34% y más de 2.000 actas presentaban irregularidades. Solo en Santa Cruz de la Sierra se registraron 600 actas observadas, las cuales serán revisadas cuidadosamente por el TED.

“Se pasará a revisión todas y cada una de las actas observadas”, afirmó el titular del tribunal, garantizando un proceso transparente antes de la conclusión definitiva del cómputo.

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