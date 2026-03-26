Sugieren que se repita la jornada electoral en Portachuelo

La incertidumbre electoral en Portachuelo ha escalado tras las denuncias de ASIP sobre la anulación de actas sin la debida notificación del Tribunal Supremo Electoral. Darío Rivero, coordinador de la fuerza política, fue enfático al señalar: “La norma establece que los votos se deben anular en mesa, no de oficio como lo está haciendo el Tribunal Electoral y si fuera así, deberían hacer alguna observación en esta acta, no lo han hecho”.

Por su parte, el Comité Pro Santa Cruz ha intervenido en el debate proponiendo una salida radical para destrabar el conflicto en las zonas afectadas. Stello Cochamanidis, presidente del ente cívico calificó su postura como la más equilibrada al afirmar: “Lo que nosotros planteamos ayer es lo más ‘salomónico’ que puede haber en este momento; que en estos municipios que cada vez suman, haya una nueva elección municipal”.

Los delegados de ASIP aseguran que la jornada del 22 de marzo transcurrió sin observaciones técnicas en el cierre de actas. Cochamanidis insiste en que repetir la votación con los mismos candidatos en boleta es el camino necesario para que los ciudadanos no se confundan y se respete el veredicto de las urnas.

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