¿Vuelve San Ignacio a las urnas? La decisión clave que analiza el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz se encuentra en sesión para definir el futuro de los comicios en San Ignacio de Velasco. Manfredo Bravo, vocal del TED, explicó la situación actual: “Estamos en sala plena, hemos estado viendo qué opciones hay, estamos esperando también a ver qué resuelve el Comité Cívico de San Ignacio, para ver cuál es su demanda para ver si está de acuerdo a norma y sobre esas bases vamos a tomar una decisión”.

Al respecto, el vocal Manfredo Bravo explicó la postura del ente electoral: “Estamos en sala plena, hemos venido viendo qué opciones hay, estamos esperando también a ver qué resuelve el Comité Cívico de San Ignacio, para ver cuál es su demanda para ver si está de acuerdo a norma y sobre esas bases vamos a tomar una decisión. Por lo pronto sería realizar una repetición de la votación a Gobernador, hay que ver la incidencia en la provincia y la Gobernación”.

El factor decisivo para emitir un fallo será el cálculo de representatividad, ya que el impacto actual en la Gobernación se estima en 0,8%. Bajo este criterio, el TED deberá establecer si este porcentaje tiene el peso suficiente en toda la provincia para justificar técnica y legalmente el retorno de la ciudadanía a las urnas.

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