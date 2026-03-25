"No seré una vicegobernadora simbólica": Dianey Caba apuesta por la gestión de calle y la autonomía financiera

Dianey Caba, candidata a vicegobernadora por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), se presenta como una profesional de 29 años formada en el corazón de Santa Cruz de la Sierra. La ingeniera civil, egresada de la UAGRM, explica que cuenta con una sólida preparación técnica que incluye un diplomado en fiscalización de obras y estudios superiores en seguridad y defensa impartidos por las Fuerzas Armadas.

Su llegada a la arena política se produjo a través del movimiento ‘Mujeres de mayo’, encontrando coincidencia con la visión de Otto Ritter sobre el liderazgo femenino joven. "Quise hacer también una política formada; se necesita planificación, no improvisación", afirmó Caba al destacar que su postulación responde a una formación académica y técnica rigurosa.

El proyecto de SCPT, impulsado bajo el eslogan del ‘sueño cruceño’, asegura haber conectado con las necesidades reales de la población durante la campaña. La candidata sostuvo que los resultados actuales no le sorprenden, pues son fruto de haber palpado directamente lo que el pueblo cruceño demanda en cada barrio y localidad.

Caba enfatizó que su rol no se limitará a las tareas de escritorio ni será una figura meramente decorativa en la estructura departamental.

"No voy a ser una Vicegobernadora simbólica; me gusta estar en las provincias y en la calle fiscalizando las obras, caminos y pozos de agua", aseguró sobre su posible futura labor.

En cuanto a la gestión de recursos, la candidata propone una defensa firme de la autonomía y una revisión urgente de la administración de peajes en las carreteras. Según explicó, es inaceptable que el 65% de estos fondos se desvíen al sistema central, por lo que buscará hacer validar el esquema 50/50 para traer más recursos al departamento.

Finalmente, la aspirante a la Vicegobernación apuesta por una reingeniería administrativa total para solucionar la carencia de servicios básicos en las provincias más alejadas. Caba concluyó que el departamento más grande de Bolivia debe ser gobernado con respeto y diálogo entre todas las fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto regional.

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