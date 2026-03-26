"El camba nace donde le da la gana": David Martishev reivindica su identidad tras ser electo alcalde en San Pedro

David Martishev, productor agropecuario de ascendencia rusa, se consolidó como el nuevo alcalde de San Pedro tras alcanzar el 52% de los votos según los datos oficiales al 95% del conteo. Su victoria marca un giro político en la ‘Capital Soyera de Bolivia’, municipio de la provincia Obispo Santistevan en Santa Cruzz.

El alcalde electo, quien llegó al país a los 11 años y reside en la zona desde hace más de tres décadas, asegura que su incursión política responde a un pedido directo de los ocho distritos.

“Como conocen mi trayectoria, la gente depositó su confianza; ingresé al terreno político a pedido de la gente para trabajar con convicción”, afirmó Martishev al explicar su compromiso con el desarrollo local.

La prioridad inmediata de su gestión será la ejecución de obras hidráulicas para evitar los constantes desbordes de los ríos Piraí y Grande que afectan a la región. “Vamos a profundizar el río y hacer diques; tenemos que buscar recursos con el gobierno central para hacer un proyecto definitivo que dé una solución real”, señaló la autoridad electa.

En cuanto a la infraestructura urbana, Martishev identificó carencias básicas en servicios públicos y planea una renovación total. Al respecto, el burgomaestre electo manifestó: “Nuestra visión es cambiar el municipio, tenemos proyectos de asfalto y queremos ser un ejemplo para otros municipios dando prioridad a los caminos”.

El ámbito social también ocupa un lugar central en su agenda, enfocándose en la modernización de los centros educativos y el fortalecimiento del sistema sanitario para los 20 mil habitantes.

“Tenemos que hacer una alianza para tener un hospital de segundo nivel y atender las necesidades de salud porque hay infraestructura antigua”, destacó el representante de Nueva Generación Patriótica.

Finalmente, Martishev subrayó su identidad boliviana y su disposición para trabajar de manera coordinada con los distintos niveles del Estado en beneficio de la producción ganadera y agrícola. “No me siento extranjero, el camba nace donde le da la gana y con el ganador a la Gobernación vamos a estar trabajando por el desarrollo”, concluyó.

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