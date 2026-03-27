TED Santa Cruz confirma 10 concejales para VOS y uno para Primero Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz ratificó que la agrupación ciudadana VOS contará con 10 concejales, mientras que la alianza Primero Santa Cruz ocupará el escaño número 11. Sobre este proceso, el presidente del TED, Marco Monasterio, afirmó: “En cuanto a la asignación de escaños, una vez conocidos los resultados oficiales de cada uno de los municipios, no podemos conocer los resultados parciales porque esta fórmula saca los cocientes y puede modificarse”.

La autoridad electoral subrayó que la determinación final depende estrictamente del cierre del cómputo para evitar distorsiones matemáticas en la representación política. "Hasta el momento tenemos 10 concejales para la agrupación ciudadana VOS y un concejal para la alianza Primero Santa Cruz", sentenció Monasterio al confirmar la distribución oficial.

El control casi total del legislativo por parte de VOS marca un hito en la configuración política regional tras la aplicación de la normativa vigente.

Al respecto, el titular del TED explicó que, “de acuerdo a la solicitud de la alianza ciudadana VOS, podemos habilitar a un concejal suplente electo como décimo concejal titular”.

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