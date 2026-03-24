Estos son los virtuales ganadores de los principales municipios en Santa Cruz

La jornada electoral subnacional en el departamento de Santa Cruz ha dejado un panorama político renovado tras el conteo preliminar. Los datos oficiales muestran tendencias claras en los principales municipios que integran la región metropolitana y sus alrededores.

En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra de la agrupación Vos se posiciona como el virtual ganador. Con el 98,33% de las actas computadas, Saavedra alcanza un sólido 70,89% de los votos emitidos por la ciudadanía.

Por su parte, el municipio de Cotoca presenta un escenario más fragmentado donde Elvio Pinaya lidera el recuento oficial. Representando a Unión, democracia y oportunidad social, Pinaya obtiene el 29,84% de la preferencia con el 95,22% de las actas procesadas.

En El Torno, la agrupación Alianza Patria Unidos ha logrado consolidar la ventaja necesaria para asegurar la alcaldía. Gerardo Paniagua se perfila como el nuevo burgomaestre tras alcanzar el 42,75% de los sufragios, con un cómputo que ya llega al 98,24%.

El municipio de La Guardia muestra a Junior Morales, de Alianza Patria, como el candidato con mayor votación hasta el momento. Con el 97,78% de las actas revisadas, Morales encabeza la lista con el 21,29% de los votos válidos.

En Porongo, el proceso de conteo ha finalizado oficialmente alcanzando el 100% de las actas computadas por el tribunal electoral. Neptaly Mendoza, bajo la sigla de Alianza Patria, se ratifica como el virtual ganador con el 37,75% de la votación total.

Finalmente, en Warnes se registra un respaldo significativo para la agrupación Somos Warnes y su principal referente. Mario Cronenbold se declara virtual ganador con el 57,01% de los votos, manteniendo una tendencia firme con el 96,75% de las actas procesadas.

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