TED Santa Cruz: Conteo de votos avanza al 8% para gobernación y 25% en alcaldías

Tras la intensa jornada democrática de ayer, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició el cómputo oficial mostrando una clara tendencia en el municipio capitalino y una disputa más cerrada a nivel regional. Con el 25,29% de las actas procesadas para la Alcaldía, la agrupación ciudadana "Vos" domina el escenario político con un contundente 71,62% de respaldo ciudadano.

Respecto a la capital, el informe oficial coloca a la Alianza Primero Santa Cruz en segundo puesto con el 7,71%, seguida por la Alianza Todos con un 5,93%. Monasterio enfatizó la magnitud del desafío pendiente al señalar que "tenemos todavía mucho trabajo por realizar, toda vez que tenemos otros 53 municipios y muy poco avance en las actas departamentales".

En cuanto al avance para la Gobernación cruceña, se mantiene en un cauteloso 8%, situando de momento a la agrupación "Libre" en el primer lugar con el 35,27% de los votos. Marco Monasterio, presidente del TED Santa Cruz, detalló que en la carrera departamental siguen "Santa Cruz Para Todos con 25,80%, y en tercer lugar Creemos Patria con 21,14%".

Para garantizar la transparencia y celeridad de los resultados finales, el organismo electoral ha anunciado ajustes operativos inmediatos en sus centros de cómputo.

"Estamos tratando de adecuar nuestro trabajo, de aumentar las horas, de contratar más personal también, de tener más personal de recambio", concluyó el presidente de la entidad electoral.

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