¿Le retuvieron su vehículo por la restricción electoral?: Conozca los pasos para recuperarlo

Los ciudadanos que omitieron la restricción de circulación durante la jornada electoral de hoy, deben enfrentar ahora el proceso administrativo para la restitución de sus motorizados. La sanción económica por esta falta asciende a Bs. 660, monto que representa el 20% del salario mínimo nacional vigente.

Para iniciar el trámite, el propietario debe acudir a la oficina de Tránsito más próxima al lugar donde se efectuó la retención del vehículo. En dicha unidad policial se procederá a la verificación de la falta, ahí le indicarán el monto exacto y le darán un comprobante de pago.

Una vez cancelada la multa, es imprescindible retornar al punto de custodia con el comprobante original de pago y la cédula de identidad. Junto a estos documentos, se deberá presentar la tarjeta de circulación del vehículo para validar la propiedad y acreditar la liberación legal.

El cumplimiento de estos requisitos permite el retiro inmediato de la unidad, normalizando así la situación del conductor ante las autoridades. Este procedimiento busca garantizar el respeto a la normativa electoral y asegurar que la circulación vehicular se restablezca bajo el marco de la ley.

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