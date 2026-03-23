OEP activa el Sistema de consolidación oficial de resultados de cómputo en proceso

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aseguró que brindará una conferencia de prensa referida a los resultados preliminares desde las 21:00, aunque el portal oficial https://computo.oep.org.bo/ ya ha habilitado datos desde las 20:00. Es así que desde esta noche iniciará la difusión de información oficial respecto al escrutinio.

La jornada de este 22 de marzo convocó a más de 7.4 millones de ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral Biométrico. La masiva asistencia a los centros de sufragio refleja el compromiso de la población con la renovación de sus autoridades departamentales y municipales.

Para garantizar la transparencia del proceso, el sistema contó con el respaldo de 200.634 jurados electorales sorteados en los nueve departamentos. Estos ciudadanos se convirtieron en las máximas autoridades de cada mesa, custodiando la integridad de cada voto emitido.

El ejercicio del voto ciudadano este domingo trasciende la simple elección de nombres para convertirse en un pilar de la democracia participativa. La voluntad expresada en las urnas determinará la gestión de los recursos y proyectos locales para el periodo 2026-2031.

Actualmente, los tribunales electorales departamentales avanzan en el procesamiento de datos bajo estrictas medidas de seguridad informática. Las autoridades electorales recomiendan a la población mantener la calma y aguardar los resultados consolidados para evitar la desinformación en redes sociales.

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