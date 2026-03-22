Resultados preliminares se difundirán desde las 21:00, informa el TSE

Presidente del TSE, Gustavo Ávila, aseguró que los resultados preliminares de las elecciones subnacionales comenzarán a difundirse desde las 21:00, a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, destacando su seguridad y transparencia.

“Este es un sistema que lo han hecho bolivianos… ha sido catalogado como uno de los sistemas más transparentes, seguros y confiables”, afirmó la autoridad.

Ávila explicó que el procesamiento de datos se realiza en tiempo real mediante el envío de actas digitalizadas desde cada mesa de sufragio, lo que permitirá a la ciudadanía conocer tendencias de votación durante la misma jornada electoral.

Asimismo, señaló que la información será pública y podrá ser verificada por delegados, observadores y ciudadanos, quienes incluso tienen la posibilidad de fotografiar las actas antes de su resguardo, como parte de las medidas de transparencia del proceso.

El presidente del TSE también destacó que la jornada electoral se desarrolló con normalidad y en un ambiente pacífico, resaltando la participación de la ciudadanía en todo el país.

“Ha sido una jornada tranquila… el compromiso de los bolivianos de decidir en paz ha sido sorprendente”, sostuvo, al valorar el comportamiento del electorado durante la votación.

Finalmente, informó que el órgano electoral evaluará algunos reportes de problemas logísticos en mesas de votación, principalmente en Santa Cruz, mientras avanza el cierre de mesas y el inicio del proceso de escrutinio en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play