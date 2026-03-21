¿Ya sabes dónde votar? Así puedes consultar tu recinto y mesa para este domingo de elecciones

A horas de la jornada electoral de este domingo 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó herramientas digitales para que los ciudadanos puedan consultar su recinto y mesa de votación de forma rápida.

A través del portal oficial y la aplicación móvil “Yo Participo”, los votantes pueden acceder a su información electoral y evitar contratiempos el día de la elección.

Cómo consultar dónde votar

El TSE recomienda ingresar al sitio yoparticipo.oep.org.bo o descargar la aplicación móvil disponible para Android e iOS.

Para realizar la consulta, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar el número de cédula de identidad (sin la sigla del departamento).

Colocar la fecha de nacimiento.

Completar el código de verificación (Captcha).

Hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará el recinto electoral, la dirección exacta y el número de mesa asignado para emitir el voto.

Además, el ente electoral difundió piezas informativas que invitan a la población a verificar estos datos con anticipación, destacando que el acceso también puede realizarse mediante códigos QR desde dispositivos móviles.

Herramientas digitales para la jornada

El TSE indicó que tanto la web como la aplicación han sido optimizadas para soportar un alto flujo de usuarios, con el objetivo de agilizar la información y evitar aglomeraciones en los recintos electorales.

Estas plataformas buscan que cada ciudadano llegue con datos claros sobre su lugar de votación, reduciendo tiempos de búsqueda el día de la elección.

Multas por incumplimiento

Las autoridades recordaron que no votar o no cumplir funciones electorales conlleva sanciones económicas. Las multas van desde Bs 330 hasta Bs 1.650, según la falta.

En el caso de los ciudadanos que no acudan a votar, la sanción es de Bs 660, además de la obligatoriedad de presentar el certificado de sufragio para realizar trámites durante los 90 días posteriores.

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