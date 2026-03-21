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Elecciones subnacionales: cédula de identidad es requisito y amplían horarios para tramitarla

El Tribunal Supremo Electoral recordó que la cédula es el único documento válido para votar, mientras el SEGIP amplió horarios para su emisión.

Red Uno de Bolivia

21/03/2026 8:43

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que la cédula de identidad es el único documento válido para emitir el voto en las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 en Bolivia.

La entidad precisó que, de manera excepcional, se aceptarán cédulas vencidas hasta por un año, con el objetivo de garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral.

Horarios ampliados para tramitar la cédula

En paralelo, el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) habilitó una jornada especial de atención este sábado 21 de marzo, con horarios de 07:00 a 15:00 a nivel nacional, para facilitar la obtención del documento.

La medida busca atender a ciudadanos que aún no cuentan con su cédula vigente o necesitan renovarla antes de la jornada electoral.

Recomendaciones para los votantes

El TSE instó a la población a acudir a los recintos de votación con su documento original y verificar previamente su habilitación en el padrón electoral.

Además, recordó que portar la cédula es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en estas elecciones.

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