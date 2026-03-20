¿Perdiste tu carnet? El Segip atenderá este sábado de 7:00 a 15:00 por las elecciones

El director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Pablo Ligerón, informó que se habilitaron horarios especiales para la emisión y renovación de cédulas de identidad, de cara a las elecciones del 22 de marzo.

La medida busca garantizar que la población cuente con su documento y pueda ejercer su derecho al voto.

Atención desde tempranas horas

Desde las 6:30 de la mañana, el personal atiende a los ciudadanos por orden de llegada. El requisito principal es haber realizado el depósito de Bs 17 en la entidad financiera correspondiente.

El sábado, la atención se extenderá de 7:00 a 15:00, y se garantizará la atención a todas las personas que permanezcan en fila.

Requisitos para nuevos documentos

En el caso de quienes tramitan su cédula por primera vez, como menores de edad, es obligatoria la presencia de los padres y la presentación del certificado de nacimiento del SERECI.

Opciones digitales disponibles

Además de las oficinas, en Santa Cruz de la Sierra operan dos equipos EDA, ubicados en el segundo anillo y San Aurelio, y en el aeropuerto de Viru Viru.

Estos puntos permiten realizar el trámite de forma digital las 24 horas, siempre que el usuario cuente con firma digital registrada.

Llamado a la población

Ligerón instó a los ciudadanos a acudir con anticipación y cumplir los requisitos para asegurar la obtención del documento antes de la jornada electoral.

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