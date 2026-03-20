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Ley seca en vigencia: 25 locales ya fueron sancionados en Santa Cruz

Desde este viernes, está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes y domicilios. La fiscalización se realiza junto a la Policía Boliviana, con clausuras y sanciones económicas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/03/2026 7:38

Fiscalización inicia con 25 multas tras la entrada en vigor de la ley seca (Foto: ChatGPT)
Santa Cruz, Bolivia

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Desde las cero horas de este viernes, autoridades municipales en coordinación con la Policía Boliviana iniciaron operativos de control para hacer cumplir las restricciones electorales establecidas en el decreto departamental 521, en el marco del auto de buen gobierno.

El jefe del Departamento de Fiscalización y Expendio de Eventos Especiales y Consumo de Bebidas Alcohólicas, Jorge Bilbao, informó que la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas rige hasta el lunes al mediodía. La restricción alcanza tanto a locales como a domicilios particulares, incluyendo fiestas y reuniones privadas.

“Cualquier tipo de consumo y expendio está totalmente prohibido”, enfatizó la autoridad, al señalar que los operativos se desarrollarán de manera continua, tanto de día como de noche, con personal dispuesto a atender denuncias ciudadanas.

 

Las personas que identifiquen incumplimientos pueden reportarlos a la Policía a través de las líneas 110, 119 y 911, o al número habilitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 817-5200.

Durante los primeros operativos realizados en zonas consideradas “rojas”, como la avenida 16 de Julio, Che Guevara y otras áreas, se procedió al cierre de al menos 25 actividades económicas que incumplían la normativa.

Bilbao advirtió que los propietarios de locales que infrinjan la ley serán sancionados con la clausura del negocio y multas de hasta 2.000 unidades de fomento, equivalentes aproximadamente a 6.000 bolivianos.

En cuanto a la circulación vehicular, recordó que el día de la elección está restringida, salvo para quienes cuenten con autorización del Tribunal Supremo Electoral. Los infractores se exponen al secuestro del vehículo y sanciones económicas por parte de la Policía.

No obstante, se garantiza la circulación de vehículos de emergencia y servicios públicos, los cuales cuentan con los permisos correspondientes para operar con normalidad.

Finalmente, la autoridad exhortó a la población a respetar las disposiciones, evitar sanciones y acudir a votar de manera responsable. “La invitación es a emitir un voto consciente, sin consumo de alcohol, para garantizar una jornada electoral tranquila”, concluyó.

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