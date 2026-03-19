¿Cómo votar correctamente? Guía del TSE para evitar la anulación del voto

A pocos días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desde este jueves rige el silencio electoral en todo el país, tras el cierre de campañas de las organizaciones políticas.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que esta etapa busca garantizar una jornada de reflexión para la ciudadanía antes de acudir a las urnas.

De cara al día de votación, la autoridad electoral recomendó a la población asistir temprano a los recintos electorales para agilizar el proceso, tomando en cuenta que en esta elección se utilizarán dos papeletas y se realizarán cinco cómputos en total.

“El ciudadano debe acudir desde primeras horas. Las mesas deben abrir a las ocho de la mañana y los jurados estar presentes desde las seis”, señaló Ávila.

Requisitos para votar

El único requisito indispensable será presentar la cédula de identidad en formato físico. El TSE aclaró que el documento puede estar vencido hasta por un año, pero no se aceptarán versiones digitales en teléfonos móviles.

Dos papeletas y voto cruzado

Durante la jornada, los votantes recibirán dos papeletas:

Papeleta municipal (color café): permite elegir a alcalde y concejales en dos franjas distintas.

Papeleta departamental (color plomo): incluye tres franjas para votar por gobernador, asambleísta por territorio y asambleísta por población.

El voto puede ser lineal (por una sola organización política) o cruzado, ya que cada franja es independiente.

Votos válidos y nulos

El TSE explicó que el voto será válido si la marca se realiza dentro de la franja del candidato, preferentemente en el recuadro correspondiente.

Sin embargo, se considerará voto nulo cuando:

Se marque más de una opción en una misma franja.

Se dañe la papeleta con tachaduras o inscripciones.

Asimismo, la papeleta completa podrá ser anulada si el votante revela públicamente su elección, vulnerando el secreto del voto.

Prohibiciones y control electoral

Durante la jornada, está prohibido realizar propaganda política. Los únicos autorizados a portar distintivos partidarios en las mesas son los delegados acreditados.

En caso de irregularidades, los ciudadanos podrán presentar denuncias ante jueces electorales, el Ministerio Público o la Policía, que estarán desplegados en los recintos.

El TSE recordó que los jurados electorales son la máxima autoridad en cada mesa y tienen la responsabilidad de dirigir la votación y el conteo.

En caso de ausencia de jurados, el notario electoral podrá designar a ciudadanos de la fila para garantizar el funcionamiento de la mesa.

La autoridad electoral también instó a la ciudadanía a contribuir con la transparencia del proceso, recomendando tomar fotografías de las actas de votación al cierre de mesas.

Se prevé que los resultados preliminares del sistema de cómputo se conozcan a partir de las 21:00, aunque podrían registrarse demoras debido a la complejidad del conteo.

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