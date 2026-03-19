Inicia despliegue de material electoral en Santa Cruz a días de las elecciones

A tres días de las elecciones subnacionales, más de ocho millones de bolivianos se alistan para acudir a las urnas este domingo 22 de marzo. En ese marco, ya se activaron los operativos logísticos para garantizar el desarrollo del proceso electoral en todo el país.

Desde el centro logístico Colmilav, en Santa Cruz, se inició la distribución del material electoral hacia las zonas más alejadas del departamento.

Según el reporte, el traslado de las maletas electorales comenzó a la 01:00 de la madrugada, priorizando provincias y comunidades distantes, con el objetivo de asegurar que todo esté listo antes de la jornada de votación.

El lugar permanece bajo resguardo de efectivos de la fuerza naval, mientras se coordina la salida continua de los envíos. Se prevé que entre viernes y sábado se complete la distribución en áreas urbanas.

Autoridades del Tribunal Electoral Departamental brindarán un informe oficial en las próximas horas sobre el avance del operativo y las condiciones del proceso.

Por otro lado, desde las 00:00 de este jueves rige el silencio electoral en todo el país, tras el cierre de campañas realizado en la víspera por los candidatos a alcaldías y gobernaciones. Durante este periodo, queda prohibida cualquier actividad de proselitismo político, en cumplimiento de la normativa vigente.

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