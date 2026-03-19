Subnacionales: Candidatos cierran campañas y el país entra en silencio electoral

Caravanas, conciertos y concentraciones marcaron los actos finales en los nueve departamentos antes del inicio del silencio electoral.
18/03/2026 23:46
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En la recta final rumbo a las elecciones subnacionales, organizaciones políticas desplegaron desde el fin de semana una serie de actos de cierre de campaña en los nueve departamentos del país.
Caravanas, concentraciones masivas y presentaciones musicales marcaron estas actividades, protagonizadas por candidatos a alcaldías y gobernaciones, quienes buscan consolidar apoyo ciudadano antes del inicio del silencio electoral.
De acuerdo con el calendario electoral, la campaña proselitista concluirá a la medianoche de este miércoles, momento en el que entrará en vigencia el silencio electoral, periodo en el que se prohíbe la difusión de propaganda política.
La población acudirá a las urnas este domingo 22 de marzo para elegir a sus autoridades departamentales y municipales.
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