Universidad Católica y Boca Juniors debutan en Santiago en el regreso a la Libertadores

La Universidad Católica de Chile y el Boca Juniors argentino debutan este martes en el Grupo D de la Copa Libertadores en un partido que se jugará en el estadio Claro Arena, de Santiago, donde ambos concretarán su retorno al torneo tras varios años de ausencia.

Los Cruzados no disputan una fase de grupos desde 2022 y quieren mostrar que pueden ser competitivos internacionalmente, mientras que los xeneizes han estado ausentes en las dos pasadas ediciones de la competición.

El duelo en la capital chilena será a las 20:30 hora local (00:30 GMT), mientras que en el mismo grupo también se enfrentan el Cruzeiro brasileño y Barcelona ecuatoriano.

Ambos equipos tendrán a sus jugadores estelares, pues Boca pondrá en cancha al campeón del mundo con la Albiceleste Leandro Paredes y en la Católica podría reaparecer el zaguero Gary Medel, otrora figura de la selección chilena.

Paredes había estado fuera del once de Boca por precaución, mientras que Medel ha estado aquejado de un desgarro muscular, aunque los reportes indican que podría estar recuperado.

Para el 'Pitbull' chileno será un reencuentro con el club argentino, para el que jugó en dos períodos y del cual salió por última vez en 2024, y con su presidente y amigo Juan Román Riquelme.

"Boca es siempre protagonista. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados", advirtió el entrenador argentino de los Cruzados, Daniel Garnero.

Católica llega en un buen momento tras la espectacular goleada por 6-1 ante Palestino en la liga chilena, en la que marcha tercero con 14 puntos en 8 partidos y es el segundo con más goles marcados.

Los delanteros argentinos Fernando Zampedri, con 11 tantos, y Justo Giani con cinco, han anotado 16 de los 19 goles del equipo en el inicio de esta temporada.

"Tenemos un duelo realmente importante e interesante. Tal vez es una prueba para mostrar un nivel de local contra un equipo como Boca Juniors", añadió Garnero.

El cuadro chileno tiene un importante registro en el Claro Arena, donde ha ganado 6 partidos y empatado 1 en los últimos 7 que ha disputado.

El Xeneize suma dos triunfos consecutivos en la liga argentina, ante Instituto (2-0) y Talleres (0-1) que lo encumbraron al tercer puesto en la Zona A del Apertura y al sexto en la anual con 20 puntos.

"Si nos metemos en la cabeza que cada partido que tenemos por delante es una final, seguramente vamos a seguir cosechando triunfos", aseguró su técnico, Claudio Úbeda.

El entrenador de Boca dio descanso en el último partido a sus jugadores habituales, aunque tendrá de regreso también al mediocampista Santiago Ascacibar, recuperado de problemas físicos. EFE

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