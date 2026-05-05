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¡Libertadores! Always Ready se juega la vida ante Lanús en El Alto

El conjunto boliviano recibe al “Granate” desde las 20:30 (hora de Bolivia) con la obligación de sumar en la Copa Libertadores. 

Martin Suarez Vargas

05/05/2026 15:39

Arte promocional de Always Ready sobre el partido con Lanús. Foto: (Facebook) Always Ready.
El Alto, Bolivia.

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Always Ready recibe este miércoles a Lanús desde las 20:30 en el estadio Municipal de El Alto, por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo.

El equipo boliviano llega golpeado tras caer 0-2 ante Mirassol y buscará cortar su mala racha, ya que aún no ha sumado puntos en la fase de grupos. En sus últimas presentaciones ha recibido cuatro goles y no logró convertir, situación que lo obliga a reaccionar para seguir con vida en la competencia.

Por su parte, Lanús arriba con mayor confianza luego de vencer 1-0 a Liga de Quito. El conjunto argentino ha mostrado solidez en sus últimos encuentros, con un balance de una victoria y una derrota, además de dos goles a favor y uno en contra.

En el duelo de ida, disputado el pasado 16 de abril, el “Granate” se impuso por 1-0. Ahora, buscará repetir el resultado para acercarse al liderato del grupo, mientras que Always Ready intentará hacerse fuerte en casa y salir del fondo de la tabla.

El partido será dirigido por el árbitro Roberto Pérez Gutiérrez.

Mira la programación en Red Uno Play

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