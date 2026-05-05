Choferes aceptan ir al diálogo con el Gobierno, pero con condiciones

Lucio Gómez, ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes, anunció que la organización acudirá al diálogo convocado por el ministro de Obras Públicas. Sin embargo, insistió en que la reunión debe contar con la participación de todos los representantes del sector, ya que varios dirigentes de diferentes departamentos no han sido convocados.

"Estamos accediendo a la invitación del ministro, pero queremos ser nosotros orgánicos porque faltan varios dirigentes de los diferentes departamentos del país", afirmó Gómez, destacando la importancia de incluir a todos los actores clave.

Solicitud de una reunión más inclusiva

El máximo dirigente del transporte boliviano solicitó que el encuentro se realice mañana a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo, con la presencia de todos los ministros involucrados. Además, Gómez enfatizó que también esperan contar con la presencia del presidente del Estado Plurinacional para tratar los temas de fondo.

"Hemos planteado que la reunión se realice mañana con la participación de todos los ministros que deben resolver este tema y la presencia del presidente", añadió.

Petición de solución definitiva

Gómez reiteró que la solicitud del sector es encontrar una solución definitiva a sus reclamos.

"Queremos dar una solución definitiva con la presencia de todo el auto transporte boliviano en su conjunto para este reclamo", concluyó el ejecutivo.

Mañana será un día clave para definir el futuro de este importante sector del transporte, que solicita atención a las carreteras del país, buena calidad en los combustibles y abastecimiento continuo.

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