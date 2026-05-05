“Hay que diferenciar cuándo existen intereses políticos”: diputado Medinaceli cuestiona las protestas

En medio de bloqueos y protestas en distintos puntos del país, el diputado Alejandro Medinaceli afirmó que el Gobierno nacional está cumpliendo con las principales demandas del sector transporte y reiteró la convocatoria al diálogo.

“La demanda puede ser legítima, pero también hay que diferenciar cuándo existen intereses políticos detrás de algunas movilizaciones”, sostuvo.

El legislador explicó que uno de los reclamos más recurrentes, referido a la calidad del combustible, ya fue atendido mediante informes técnicos que certifican su distribución en condiciones adecuadas.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo ha instruido garantizar el suministro continuo de diésel y gasolina, con reportes diarios sobre los volúmenes que ingresan al país.

Respecto a los pagos por daños a motorizados, Medinaceli reconoció que existen retrasos en los procesos administrativos, aunque afirmó que estos se están ejecutando.“Se está cumpliendo, aunque puede tardar por temas burocráticos que también deben transparentarse”, explicó.

Sobre el estado de las vías, otra de las demandas del sector, el diputado admitió que existe un rezago histórico en mantenimiento vial, lo que también forma parte de la agenda pendiente.

El parlamentario insistió en que el Gobierno mantiene la apertura al diálogo como principal vía para resolver el conflicto. “Se están haciendo todos los esfuerzos para sentar a los sectores y encontrar respuestas conjuntas. Estas medidas afectan a la población”, afirmó.

Exhortó a los sectores movilizados a retomar las conversaciones para evitar que los bloqueos continúen afectando la circulación y las actividades cotidianas.

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