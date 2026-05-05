Tiburones con sensores ayudan a mejorar pronósticos climáticos de áreas lejanas del mar

Tiburones equipados con sensores electrónicos ayudaron a mejorar los pronósticos climáticos oceánicos, al aportar datos en zonas donde los métodos tradicionales tienen limitaciones, según un nuevo estudio científico divulgado este lunes por la Universidad de Miami.

El estudio destaca que una mayor precisión en los pronósticos oceánicos es clave para la pesca, las operaciones marítimas y la planificación ante el cambio climático, ya que permite tomar decisiones más informadas en sectores que dependen del comportamiento del océano.

La investigación demuestra que los datos de temperatura y profundidad recolectados por tiburones marcados pueden aumentar la precisión de los modelos climáticos, especialmente en regiones dinámicas del Atlántico noroeste.

El estudio, publicado en la revista npj Climate and Atmospheric Science, encontró que, al incorporar esta información en modelos estacionales, los errores en los pronósticos de la superficie oceánica se redujeron de forma significativa, con mejoras de hasta un 40 % en algunos casos.

Los investigadores utilizaron tiburones como sensores móviles, al aprovechar que estos animales recorren áreas difíciles de monitorear con instrumentos convencionales.

En total, se marcaron dieciocho tiburones azules y un tiburón mako, que transmitieron más de 8.200 perfiles de temperatura y profundidad, desde distintas zonas y hasta casi a 2.000 metros bajo la superficie.

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