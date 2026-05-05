Una se queda, otra se va: Mikaela y Noelia se enfrentan en la gala más temida

Llegó la temida gala de eliminación a La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde dos participantes subirán al escenario con un solo objetivo: defender su lugar en la competencia.

Ambas obtuvieron las calificaciones más bajas durante la semana pasada, tras presentaciones que no lograron convencer al jurado y que recibieron duras críticas, además de recomendaciones clave para mejorar.

Esta noche, el escenario más grande de la televisión boliviana será testigo de un enfrentamiento lleno de talento y emoción:

Mikaela Malky, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda

Noelia Barrientos, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Las dos artistas llegan con propuestas potentes, interpretaciones que prometen mostrar lo mejor de su capacidad vocal. Pero eso no es todo: luego deberán medirse en un intenso duelo final, cantando una misma canción, donde cada nota puede marcar la diferencia.

La tensión está en el aire. Solo una logrará avanzar a la siguiente ronda; la otra deberá despedirse de la competencia.

No te pierdas esta noche decisiva. Arrancamos a las 20:45 por la señal de Red Uno y en todas nuestras redes sociales. Además, ya estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube de La Gran Batalla – Duelo de Voces y en streaming.

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