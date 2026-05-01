Enrique Cuéllar cierra la noche con una apuesta arriesgada y se mantiene en competencia

Para cerrar la noche de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, llegó al escenario Enrique Cuéllar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda.

El participante presentó una versión arriesgada del tema “Dímelo”, de Marc Anthony, adaptándolo a un estilo folclórico con tintes rancheros, una propuesta que no pasó desapercibida.

En la ronda de devoluciones, Diego Ríos destacó la creatividad de la versión y el trabajo en equipo, aunque señaló la necesidad de mejorar el manejo del aire para potenciar el color de la voz. Aun así, valoró positivamente la presentación.

Por su parte, Alenir Echeverría consideró que la interpretación fue intermedia y observó falencias en la respiración, además de la ausencia de matices que aporten mayor dinámica a la interpretación.

En la misma línea, Tito Larenti reconoció el potencial del participante, pero fue claro al señalar que aún falta trabajo para alcanzar un nivel más sólido, otorgándole un voto de confianza.

Finalmente, Marco Veizaga valoró la propuesta, destacando la voz de pecho del participante, pero insistió en la importancia de trabajar los matices y dosificar mejor el aire para lograr una interpretación más completa.

El desempeño se reflejó en el puntaje: un promedio de 5.3, suficiente para mantener a Enrique fuera de la zona de riesgo.

Un cierre con personalidad y propuesta propia, pero con desafíos claros por delante. Enrique sigue en competencia, sabiendo que el siguiente paso será clave para consolidarse en el escenario.

Mira la programación en Red Uno Play