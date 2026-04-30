Zoonosis Cochabamba abre adopciones para canes rescatados de criadero clandestino: conozca los requisitos

Tras un exitoso operativo de rescate en un "pseudo criadero" donde varios canes eran sometidos a una reproducción indiscriminada en condiciones deplorables, el Centro de Zoonosis de Cochabamba anunció oficialmente la apertura del proceso de adopción. Los ciudadanos interesados podrán postularse desde el 5 hasta el 8 de mayo.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio Pérez, informó que el rescate fue el resultado de semanas de seguimiento tras denuncias vecinales. Al ingresar al lugar, el equipo técnico constató cuadros de estrés ambiental, ansiedad y hacinamiento extremo, factores típicos de lugares que priorizan el lucro sobre el bienestar animal.

"Hemos podido ver la presencia de peludos que están sin condiciones de resguardo, sin aspectos zoosanitarios necesarios... eran sujetos a una cadena de reproducción que es típica de estos pseudo criaderos. (...) Tenemos la firmeza y la convicción de que no van a volver a ese lugar", sentenció Prudencio ante las solicitudes de devolución del antiguo dueño.

Requisitos y el "desafío de la carta motivante"

A diferencia de otros procesos, Zoonosis busca evitar que el interés de la población se base únicamente en que los perros son de raza pura. Para ello, se ha establecido una serie de requisitos técnicos y emocionales que los postulantes deben presentar en oficinas municipales:

Dos fotocopias del Carnet de Identidad. Dos fotocopias de una factura de pago de luz o agua (para verificar domicilio). Croquis detallado de la ubicación de la vivienda. Carta motivante: Un documento donde el interesado explique por qué desea adoptar y qué tipo de vida le ofrecerá al animal.

Prudencio hizo un llamado a la conciencia de los cochabambinos, pidiendo que no se dejen llevar por el "envoltorio" de los animales de raza. "Cuando decidamos cobijar una vida, no lo hagamos por lo bonito que es. No veamos el envoltorio, sino el contenido. Cobijar una vida no es como tener un objeto", reflexionó la autoridad.

Un proceso de selección con "lupa"

La entrega de documentos no garantiza la adopción. El jefe de Zoonosis aclaró que el proceso será transparente y exhaustivo, incluyendo entrevistas personales y una selección rigurosa para asegurar que los nuevos tutores comprendan la responsabilidad que implica la manutención, vacunación y salud mental de los canes.

Asimismo, se aprovechó la oportunidad para recordar que el centro cuenta con muchos otros cachorros mestizos rescatados de diversos sectores que también esperan por un hogar. Zoonosis aseguró que el proceso de selección será publicado en plataformas municipales para evitar suspicacias y garantizar que los "afortunados" den cuenta a la sociedad del bienestar de los animales.

Las autoridades esperan un "desborde" de solicitudes, por lo que instan a la población a presentarse solo si cuentan con el tiempo, el espacio y la solvencia emocional para ser los guías de estos animales durante toda su vida.

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