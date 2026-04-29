Creatividad en la calle: ranita y tiburón conquistan Lima con baile para pagar sus estudios

Una escena tan curiosa como inspiradora se volvió viral en la Plaza San Miguel, en Lima, Perú: una ranita bailando al ritmo de la música mientras, a su lado, su “hermano tiburón” levanta carteles pidiendo apoyo para financiar sus estudios universitarios.

Lejos de ser solo un espectáculo callejero, la historia detrás de los disfraces refleja esfuerzo, creatividad y una clara meta: salir adelante.

Entre pasos de baile, sonrisas y la interacción con transeúntes, ambos jóvenes lograron captar la atención de quienes pasaban por el lugar, recibiendo monedas y muestras de apoyo.

El peculiar dúo no solo entretiene, sino que también deja un mensaje que ha conmovido a miles en redes sociales: cuando realmente se quiere alcanzar un objetivo, siempre hay una forma de intentarlo.

La escena, que combina ingenio y determinación, se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, demostrando que incluso en medio de dificultades, el talento y la actitud pueden abrir caminos.

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