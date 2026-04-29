Daredevil vs. Spider Man: su radar sensorial gana al sentido arácnido

Tras años de debate entre fanáticos, Marvel finalmente aclaró cómo funciona realmente la percepción de Daredevil, dejando atrás la idea de que suple la vista de forma convencional. El personaje, Matt Murdock, no percibe imágenes, sino que construye un mapa mental tridimensional de su entorno a partir de sonidos, olores y vibraciones.

Según la explicación oficial, su habilidad funciona como un “radar sensorial” con un alcance aproximado de 30 metros, el cual puede enfocar a voluntad. Esto le permite analizar con gran precisión lo que ocurre a su alrededor, desde movimientos mínimos hasta cambios en el ambiente.

A diferencia del Spider-Man y su conocido “sentido arácnido”, que actúa principalmente como una alerta de peligro, Daredevil utiliza sus capacidades para investigar, anticiparse y combatir con un nivel de control más detallado. Su ventaja radica en que no solo reacciona, sino que comprende el entorno antes de actuar.

Sin embargo, este poder no es absoluto. Factores como el ruido excesivo, la lluvia intensa o superficies que bloquean el sonido —como el vidrio grueso— pueden interferir en su percepción y desorientarlo, convirtiéndose en su principal debilidad.

Con esta confirmación, Marvel redefine el alcance de las habilidades del personaje: mientras algunos héroes detectan amenazas, Daredevil las interpreta y las enfrenta con anticipación, consolidándose como uno de los combatientes más precisos dentro de su universo.

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