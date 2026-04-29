'Niurka', la perrita que venció la enfermedad y espera una segunda oportunidad

Rescatada en condiciones críticas cerca del basurero del Plan 3000, Niurka logró vencer enfermedades y el abandono. Hoy, completamente recuperada, espera encontrar una familia.
29/04/2026 10:15
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'Niurka' es una perrita sobreviviente cuya historia conmueve y refleja la dura realidad que viven muchos animales abandonados. Fue encontrada en la zona del Plan 3000, cerca del basurero, en condiciones críticas y luchando por mantenerse con vida.
Según relató Milda, responsable del refugio que la rescató, Niurka padecía varias enfermedades al momento de ser auxiliada. Presentaba principios de parvovirus, moquillo, sarna y una severa pérdida de pelaje. Sin embargo, con cuidados constantes y mucho cariño, logró recuperarse.
“Es una dama, calladita y portadita, pero también una guerrera”, contó emocionada su rescatista, quien destacó el enorme esfuerzo realizado para devolverle la salud y la alegría.
Actualmente, Niurka se encuentra sana, llena de energía y lista para encontrar una familia responsable que le brinde paciencia, amor y estabilidad para adaptarse a un nuevo hogar.
Requisitos para adopción
Desde el refugio explicaron que las personas interesadas pueden comunicarse al número 60988618 y deben cumplir ciertas condiciones para garantizar el bienestar de la mascota:
Tener casa propia y segura, con barda.
Presentar fotocopia de carnet y servicios básicos.
Que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo con la adopción.
Permitir seguimiento y llamadas posteriores.
Firmar un compromiso de adopción.
No destinar al animal para fines lucrativos, cuidado de terrenos o trabajos en el campo.
Niurka espera ahora una nueva oportunidad: dejar atrás el sufrimiento y comenzar una vida rodeada del cariño que siempre mereció.
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