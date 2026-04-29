'Niurka', la perrita que venció la enfermedad y espera una segunda oportunidad

'Niurka' es una perrita sobreviviente cuya historia conmueve y refleja la dura realidad que viven muchos animales abandonados. Fue encontrada en la zona del Plan 3000, cerca del basurero, en condiciones críticas y luchando por mantenerse con vida.

Según relató Milda, responsable del refugio que la rescató, Niurka padecía varias enfermedades al momento de ser auxiliada. Presentaba principios de parvovirus, moquillo, sarna y una severa pérdida de pelaje. Sin embargo, con cuidados constantes y mucho cariño, logró recuperarse.

“Es una dama, calladita y portadita, pero también una guerrera”, contó emocionada su rescatista, quien destacó el enorme esfuerzo realizado para devolverle la salud y la alegría.

Actualmente, Niurka se encuentra sana, llena de energía y lista para encontrar una familia responsable que le brinde paciencia, amor y estabilidad para adaptarse a un nuevo hogar.

Requisitos para adopción

Desde el refugio explicaron que las personas interesadas pueden comunicarse al número 60988618 y deben cumplir ciertas condiciones para garantizar el bienestar de la mascota:

Tener casa propia y segura, con barda.

Presentar fotocopia de carnet y servicios básicos.

Que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo con la adopción.

Permitir seguimiento y llamadas posteriores.

Firmar un compromiso de adopción.

No destinar al animal para fines lucrativos, cuidado de terrenos o trabajos en el campo.

Niurka espera ahora una nueva oportunidad: dejar atrás el sufrimiento y comenzar una vida rodeada del cariño que siempre mereció.

Mira la programación en Red Uno Play