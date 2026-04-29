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Un guajojó herido cayó en un patio y vecinos se unieron para salvarlo

El ave silvestre fue encontrada en el patio de una vivienda con aparentes lesiones en una de sus alas. Los vecinos la resguardaron de la lluvia y llamaron a Bomberos para su rescate.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/04/2026 9:31

Hallan a un guajojo con el ala rota en un domicilio del distrito 12. Foto: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

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Vecinos del distrito 12, en la zona del Nuevo Palmar, reportaron el hallazgo de un guajojó herido al interior de un domicilio, luego de que el ave cayera en el patio de la vivienda durante la noche.

Los propietarios se percataron de la presencia del animal porque su perro comenzó a ladrar de forma insistente. Al salir a revisar, encontraron al guajojo mojado y con aparentes lesiones en una de sus alas, lo que le impedía volar.

Ante la situación, los vecinos intentaron protegerlo de la lluvia mientras solicitaban la presencia de Bomberos para proceder con el rescate y brindarle atención.

“Quisimos ayudarlo, taparlo de la lluvia y llamar a los bomberos porque no sabíamos qué más hacer”, relató una de las propietarias del inmueble.

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