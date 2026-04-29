Un guajojó herido cayó en un patio y vecinos se unieron para salvarlo

Vecinos del distrito 12, en la zona del Nuevo Palmar, reportaron el hallazgo de un guajojó herido al interior de un domicilio, luego de que el ave cayera en el patio de la vivienda durante la noche.

Los propietarios se percataron de la presencia del animal porque su perro comenzó a ladrar de forma insistente. Al salir a revisar, encontraron al guajojo mojado y con aparentes lesiones en una de sus alas, lo que le impedía volar.

Ante la situación, los vecinos intentaron protegerlo de la lluvia mientras solicitaban la presencia de Bomberos para proceder con el rescate y brindarle atención.

“Quisimos ayudarlo, taparlo de la lluvia y llamar a los bomberos porque no sabíamos qué más hacer”, relató una de las propietarias del inmueble.

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