“No hay viaducto y no hay la plata”: Saavedra denuncia obra paralizada y caos vehicular

La construcción del viaducto en la intersección del cuarto anillo y la Doble Vía a La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra, se encuentra en el centro de la polémica. A los problemas de tráfico que afectan a diario a conductores y transportistas, se suman denuncias por presuntos retrasos y falta de ejecución de la obra.

En la zona, el cierre parcial de vías ha generado un incremento del congestionamiento vehicular, especialmente en horarios de alta circulación. Conductores reportan largas filas, reducción de velocidad y deterioro del pavimento, con sectores donde incluso se observan hundimientos.

El proyecto fue iniciado a comienzos de abril por la actual gestión municipal, a pocas semanas de concluir su mandato. Según el fiscal de obra, Andrés Taborga, los trabajos demandarán aproximadamente 18 meses, por lo que la ejecución quedará en manos de la nueva administración.

En medio de las quejas ciudadanas, el alcalde electo, Manuel Saavedra, realizó una inspección en el lugar. Durante su recorrido, evidenció el intenso tráfico y accedió al área de construcción, donde —según afirmó— los avances son mínimos.

“Durante más de dos años no pusieron un ladrillo aquí, y lo denunciamos en su momento”, señaló al inicio de su intervención.

Saavedra fue más allá y cuestionó el manejo de los recursos destinados al proyecto. “El banco desembolsó hace más de dos años 66 millones de bolivianos para este viaducto, y hoy el saldo es cero. No hay la plata ni el viaducto. ¿Dónde está la plata?”, cuestionó.

En su denuncia, aseguró que los trabajos realizados hasta ahora no justifican la inversión, limitándose —según dijo— a movimientos de tierra que han complicado la circulación sin mostrar avances concretos.

El alcalde electo también adelantó que continuará investigando el aspecto financiero del proyecto y que en los próximos días presentará más información sobre el destino de los recursos.

Mientras tanto, la obra sigue generando molestias en una de las zonas más transitadas de la ciudad, en medio de incertidumbre sobre su avance y ejecución.

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