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¿Subirá la carne por el feriado largo? Así están los precios en mercados cruceños

Comerciantes del Plan 3000 reportan precios estables en carne y pollo, aunque advierten posibles incrementos en algunos cortes por la alta demanda del feriado largo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/04/2026 8:47

Carne se mantiene en Bs 70, pero anuncian alza por el feriado largo en el Plan 3000. Foto: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

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Los precios de la carne de res y del pollo se mantienen estables en los mercados de la zona del Plan 3000; sin embargo, comerciantes advirtieron que algunos cortes podrían subir en los próximos días debido a la alta demanda por el feriado largo.

Según vendedoras del centro de abastecimiento, el kilo de carne de primera se comercializa entre Bs 68 y Bs 70, mientras que la carne de segunda cuesta entre Bs 58 y Bs 62. La carne molida se vende en Bs 56 el kilo.

En cuanto a cortes especiales para parrilla, como cuadril, punta y lomo, los precios oscilan entre Bs 75 y Bs 80 el kilo. Las comerciantes señalaron que estos productos podrían incrementarse entre Bs 2 y Bs 5 por la temporada.

“El precio se está manteniendo, no hemos subido ni bajado. Pero en feriado siempre llega más cara la carne y nosotros también tenemos que ajustar”, explicó una casera.

Respecto al pollo, el kilo se encuentra entre Bs 18 y Bs 20, manteniéndose sin variaciones en las últimas semanas.

Verduras y otros productos

En el recorrido también se verificaron precios de productos básicos de la canasta familiar:

  • Papa: entre Bs 5,50 y Bs 8,50

  • Cebolla (3 libras): entre Bs 6 y Bs 7

  • Tomate: entre Bs 4 y Bs 5 el kilo

  • Zanahoria (3 libras): entre Bs 4 y Bs 5

  • Pimentón (docena): Bs 10

Los comerciantes señalaron que algunos productos bajaron de precio, especialmente el tomate, mientras otros se mantienen estables.

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