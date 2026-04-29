Gobierno descarta aumento del 20%: ¿qué propone en lugar del incremento?

En medio de un escenario de tensión social y demandas laborales, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de un incremento salarial del 20% solicitado por la Central Obrera Boliviana (COB) y, en su lugar, convocó a un diálogo tripartito con empresarios y trabajadores para analizar alternativas en función de la sostenibilidad económica.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, afirmó que el planteamiento de la COB “no es viable” en el actual contexto macroeconómico, aunque reiteró la disposición del Ejecutivo para instalar mesas técnicas de negociación.

“El incremento que está solicitando la Central Obrera es totalmente inviable, tomando en cuenta varios factores macroeconómicos. Sin embargo, estamos abiertos al diálogo técnico con todos los sectores”, señaló la autoridad.

El Gobierno explicó que la discusión salarial no puede limitarse únicamente a los trabajadores formales, sino que debe incluir también a sectores como gremiales y trabajadores por cuenta propia, que representan una parte importante de la economía nacional.

“No podemos tratar el incremento solo para un pequeño porcentaje de la población. Debemos pensar en todos los bolivianos y en la sostenibilidad financiera del país”, agregó Morales.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que se convocó a una reunión tripartita entre el Gobierno, la COB y el sector empresarial, con el objetivo de analizar el incremento salarial y otros temas laborales en una mesa de diálogo.

No obstante, algunos sectores ya han expresado su rechazo a participar en estas instancias, argumentando que el Gobierno anticipó su postura al descartar el aumento.

En cuanto al presupuesto reformulado, la autoridad detalló que se aplicó un recorte superior a Bs 4.100 millones en el gasto público, como parte de un ajuste orientado a reducir el déficit fiscal.

“El recorte alcanza a todas las entidades del nivel central del Estado. Es un esfuerzo conjunto para ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit a cerca del 9%”, explicó.

Asimismo, indicó que también se ajustaron las proyecciones de ingresos, reduciendo en aproximadamente Bs 15.000 millones las estimaciones anteriores, debido a previsiones consideradas poco realistas, como la emisión de bonos de carbono.

El Gobierno aseguró que, pese a los recortes, se mantendrán inversiones clave en áreas como carreteras, infraestructura educativa y transferencias a entidades territoriales autónomas, que recibirán más de Bs 2.000 millones adicionales.

Morales advirtió que un incremento salarial sin respaldo económico podría generar efectos negativos en la economía, como presión inflacionaria y afectación al empleo.

“Lo que menos quiere la ciudadanía es más bloqueos o medidas que frenen el crecimiento. Apostamos por el diálogo y por decisiones responsables”, sostuvo.

Mientras tanto, la COB mantiene su postura y anunció movilizaciones y un cabildo nacional, lo que anticipa un escenario de negociación complejo en los próximos días.

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