¿Qué dice la nueva Ley de Alivio Tributario?: Todo lo que debe saber

El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este martes la Ley N.º 1733 de Alivio Tributario, una norma que busca dar un respiro económico a contribuyentes con deudas fiscales mediante la condonación extraordinaria de obligaciones tributarias, la regularización de adeudos y la flexibilización de mecanismos de pago.

Foto: Ley 1733 de Alivio Tributario. Gaceta.

La disposición, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece beneficios tanto para contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) como de la Aduana Nacional (AN), además de introducir cambios estructurales en normas tributarias vigentes.

¿Qué deudas quedan condonadas?

La ley dispone, por única vez, la condonación total de deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a periodos fiscales anteriores a enero de 2018.

Foto: Ley 1733 de Alivio Tributario. Gaceta.

Este beneficio alcanza incluso a deudas que ya cuenten con resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, así como aquellas que estén en proceso de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no se haya concretado el remate o disposición de bienes.

Sin embargo, quedan excluidos los contribuyentes cuyo tributo omitido acumulado al 31 de diciembre de 2017 sea igual o superior a Bs 10 millones.

La ley también condona las deudas tributarias correspondientes a la gestión 2020, sin importar el monto adeudado.

Regularización para deudas entre 2018 y 2025

Para obligaciones tributarias comprendidas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, la norma abre un periodo de 120 días calendario para regularizar deudas.

Foto: Ley 1733 de Alivio Tributario. Gaceta.

Los contribuyentes podrán optar por dos modalidades:

Pago al contado , cancelando el tributo omitido actualizado con solo el 50% del mantenimiento de valor , con condonación del resto, además de intereses y multas.

Pago en cuotas, con facilidades de hasta 36 cuotas mensuales, eliminando intereses y sanciones, aunque manteniendo la actualización del tributo.

El Órgano Ejecutivo podrá ampliar este plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Quiénes pueden acogerse?

La norma alcanza a contribuyentes con:

Declaraciones juradas pendientes de pago;

Declaraciones no presentadas;

Declaraciones rectificatorias;

Procesos de fiscalización;

Facilidades de pago incumplidas;

Procesos administrativos o judiciales de impugnación;

Procesos de cobranza coactiva o ejecución tributaria.

Incluso podrán beneficiarse quienes superen los Bs 10 millones de deuda, siempre que correspondan a regularización posterior a 2018.

Multas que también quedan eliminadas

La ley condona además:

Multas por contravenciones tributarias no vinculadas a procesos de determinación cometidas hasta el 31 de diciembre de 2025 ;

Multas por contrabando contravencional;

Sanciones cuando el contribuyente ya haya cancelado el tributo e intereses y solo mantenga pendiente la multa.

Cambios en la prescripción tributaria

Uno de los cambios más relevantes modifica el Código Tributario Boliviano.

La nueva norma fija en cuatro años el plazo general de prescripción para que la Administración Tributaria pueda:

Fiscalizar;

Determinar deuda;

Imponer sanciones;

Ejecutar cobros.

Este plazo podrá ampliarse dos años más cuando el contribuyente no se haya inscrito correctamente o esté registrado en un régimen tributario incorrecto.

Modificaciones al IVA

La ley redefine la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo que se calculará sobre el precio real del bien o servicio antes de impuestos.

También precisa qué conceptos pueden excluirse, como descuentos comerciales y valor de envases, e incorpora gastos financieros y servicios asociados como parte del precio gravado.

¿Desde cuándo rige?

La Ley 1733 fue promulgada el 27 de mayo de 2026 y entra en vigencia de forma inmediata, salvo las disposiciones relacionadas con el IVA, que comenzarán a aplicarse desde el primer día del mes siguiente a la publicación de su decreto reglamentario.

Foto: Ley 1733 de Alivio Tributario. Gaceta.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar la carga tributaria de miles de contribuyentes, promover la regularización fiscal y reactivar el cumplimiento de obligaciones en un contexto económico complejo para el país.

Foto: Ley 1733 de Alivio Tributario. Gaceta.

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