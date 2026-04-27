TEMAS DE HOY:
Douglas Queiroz Ramos Alias Pepa accidente de tránsito

22ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Menos multas, más facilidades: esto es lo que cambia con la nueva Ley de Alivio Tributario

El proyecto aprobado en Diputados plantea condonación de deudas antiguas, facilidades de pago y cambios estructurales en el sistema impositivo. Ahora será debatido en el Senado.

Red Uno de Bolivia

27/04/2026 11:21

Esto es lo que cambia con la nueva Ley de Alivio Tributario. Imagen referencial Shutterstock.
Bolivia

Escuchar esta nota

Si tienes deudas con impuestos, esta puede ser una oportunidad clave. La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N.º 246/2024-2025, una iniciativa que busca aliviar la carga tributaria mediante condonaciones, planes de pago y nuevas reglas para el sistema impositivo.

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y presentada por el ministro José Gabriel Espinoza, ahora pasará a debate en el Senado.

¿Qué propone la ley?

El proyecto establece un régimen extraordinario para reducir la mora tributaria y facilitar la regularización de deudas administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, incluso en procesos de fiscalización o cobro.

“Borrón y cuenta nueva”

Uno de los puntos más destacados es la condonación total por única vez de:

  • Deudas tributarias

  • Multas

  • Intereses

  • Sanciones

Este beneficio aplica a obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que no superen los Bs 10 millones.

¿Qué pasa con las deudas más recientes?

Para obligaciones desde 2018, la ley no elimina la deuda, pero sí ofrece ventajas importantes:

  • Pago del tributo sin multas ni intereses

  • Plazo de hasta 120 días para acogerse

  • Posibilidad de pagar en cuotas de hasta 24 meses

¿Quiénes se beneficiarían?

El proyecto apunta principalmente a:

  • Pequeños emprendedores

  • Trabajadores independientes

  • Contribuyentes con deudas acumuladas

  • Sectores con dificultades para formalizarse

Cambios estructurales

La norma también introduce nuevos mecanismos para simplificar el sistema:

  • SIETE-RG: régimen simplificado para ingresos menores a Bs 400.000, con pago único del 5% sobre ventas

  • IVA transparente: el impuesto se mostrará desglosado en facturas con cálculo real del 13%

Además, propone ajustes clave:

  • Reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años

  • Límite de 2 años para la ejecución tributaria

¿Cuál es el objetivo?

Según el Ejecutivo, la ley busca:

  • Reducir conflictos tributarios

  • Facilitar la regularización de deudas

  • Incentivar la formalización

  • Mejorar la recaudación fiscal

El proyecto aún debe ser tratado en el Senado. Si se aprueba sin cambios, podría entrar en vigencia y marcar un antes y un después para miles de contribuyentes en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD