Menos multas, más facilidades: esto es lo que cambia con la nueva Ley de Alivio Tributario

Si tienes deudas con impuestos, esta puede ser una oportunidad clave. La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N.º 246/2024-2025, una iniciativa que busca aliviar la carga tributaria mediante condonaciones, planes de pago y nuevas reglas para el sistema impositivo.

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo y presentada por el ministro José Gabriel Espinoza, ahora pasará a debate en el Senado.

¿Qué propone la ley?

El proyecto establece un régimen extraordinario para reducir la mora tributaria y facilitar la regularización de deudas administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, incluso en procesos de fiscalización o cobro.

“Borrón y cuenta nueva”

Uno de los puntos más destacados es la condonación total por única vez de:

Deudas tributarias

Multas

Intereses

Sanciones

Este beneficio aplica a obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que no superen los Bs 10 millones.

¿Qué pasa con las deudas más recientes?

Para obligaciones desde 2018, la ley no elimina la deuda, pero sí ofrece ventajas importantes:

Pago del tributo sin multas ni intereses

Plazo de hasta 120 días para acogerse

Posibilidad de pagar en cuotas de hasta 24 meses

¿Quiénes se beneficiarían?

El proyecto apunta principalmente a:

Pequeños emprendedores

Trabajadores independientes

Contribuyentes con deudas acumuladas

Sectores con dificultades para formalizarse

Cambios estructurales

La norma también introduce nuevos mecanismos para simplificar el sistema:

SIETE-RG: régimen simplificado para ingresos menores a Bs 400.000, con pago único del 5% sobre ventas

IVA transparente: el impuesto se mostrará desglosado en facturas con cálculo real del 13%

Además, propone ajustes clave:

Reducción del plazo de prescripción de 8 a 4 años

Límite de 2 años para la ejecución tributaria

¿Cuál es el objetivo?

Según el Ejecutivo, la ley busca:

Reducir conflictos tributarios

Facilitar la regularización de deudas

Incentivar la formalización

Mejorar la recaudación fiscal

El proyecto aún debe ser tratado en el Senado. Si se aprueba sin cambios, podría entrar en vigencia y marcar un antes y un después para miles de contribuyentes en el país.

Mira la programación en Red Uno Play