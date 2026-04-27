Tu voto puede hacer historia: Bolivia quiere ganar los “Óscar del Turismo”

Bolivia vuelve a ponerse en los ojos del mundo. El país fue nominado en cinco categorías de los prestigiosos World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del Turismo Mundial”, un reconocimiento que destaca la excelencia en la industria turística global.

Las nominaciones incluyen rubros clave que reflejan el potencial del país:

Mejor Hotel de Conferencias en Sudamérica

Mejor Hotel de Diseño en Sudamérica

Mejor Operadora Turística de Sudamérica

La Paz como Mejor Destino de Ciudad de Sudamérica

Bolivia como Mejor Destino de Sudamérica

Desde el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía se lanzó una campaña para impulsar el voto ciudadano.

“Cada voto cuenta para posicionarnos donde merecemos estar. Es decirle al mundo: Bolivia está lista”, señalaron desde esa cartera de Estado.

¿Cómo votar por Bolivia?

El proceso es sencillo y abierto al público:

Ingresa a la página oficial de los World Travel Awards: https://www.worldtravelawards.com/vote Crea una cuenta de usuario Dirígete a la sección de votación Selecciona la región Sudamérica Elige las categorías donde Bolivia está nominada y emite tu voto

El plazo para participar está habilitado hasta el 12 de junio.

Un premio que abre puertas

Los World Travel Awards fueron creados en 1993 y hoy son considerados el máximo reconocimiento en turismo, viajes y hotelería a nivel mundial.

El proceso de selección incluye varias etapas: nominaciones, votación online, auditoría y un sistema donde gana quien obtiene más votos.

Además del prestigio, ganar implica un fuerte impulso para el país: permite posicionarse internacionalmente, atraer más visitantes y utilizar el título de “Líder en su categoría” como sello de calidad.

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