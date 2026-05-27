De la obsesión a la tragedia: El caso de la creadora de contenido desfigurada por tratamientos estéticos caseros

Elva, una creadora de contenido polaca de 26 años (nacida como Wojtek), se encuentra actualmente bajo una estricta supervisión médica tras sufrir deformaciones faciales de extrema gravedad. La joven confesó haber utilizado silicona de uso doméstico adquirida a través de internet para realizarse modificaciones estéticas caseras durante varios años, un caso que ha encendido las alarmas en la comunidad médica internacional debido a la extrema gravedad de las secuelas y a los peligrosos métodos empleados.

Su impactante testimonio e impactante cambio físico han quedado registrados en un video viralizado en redes sociales, donde la propia bloguera detalla el proceso que la llevó a esta situación, según informa Alerta Mundial.

El origen de la emergencia: la falta de recursos y la automedicación

Según los reportes, el detonante de esta situación fue el alto costo de vida en Varsovia, lo que impidió que Elva contara con los recursos económicos necesarios para acudir con especialistas certificados. Ante esta limitación, la joven optó por la automedicación en un entorno casero:

Frecuencia inicial: El proceso comenzó con pequeñas aplicaciones semanales.

Escalada de la rutina: Con el paso del tiempo, la práctica derivó en una rutina de inyecciones diarias.

Sustancia utilizada: En lugar de productos médicos autorizados, empleó silicona industrial y doméstica no apta para el cuerpo humano.

Riesgos extremos documentados en transmisiones en vivo

La situación de la bloguera empeoró de manera drástica, provocando una severa desfiguración. Médicos especialistas advierten que Elva enfrenta un riesgo real de muerte, ya que este tipo de material libre tiende a migrar hacia órganos vitales, sumado al peligro inminente de infecciones generalizadas.

Además del daño provocado por las inyecciones de silicona, la creadora de contenido alarmó a sus seguidores durante transmisiones en vivo al frotar su piel con acetona, un químico altamente corrosivo que aceleró el deterioro de los tejidos faciales.

Situación médica actual y pronóstico reservado

En la actualidad, un equipo multidisciplinario de especialistas trabaja en el diseño de un plan quirúrgico complejo para intentar retirar la sustancia y reparar los daños. Sin embargo, los médicos mantienen un pronóstico reservado, dado que la silicona industrial se infiltra profundamente en los músculos y los vasos sanguíneos del rostro, complicando cualquier intervención.

El caso se ha vuelto viral en Europa como una cruda advertencia sobre las consecuencias de la dismorfia corporal, la presión de las redes sociales y los peligros de acudir a los mercados ilegales de sustancias estéticas.

Mira la programación en Red Uno Play