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¿Aún no sabe qué regalar? Ideas para sorprender a mamá este 27 de mayo

Si todavía no tienes el regalo para mamá, no entres en pánico. Desde experiencias inolvidables hasta detalles personalizados, existen opciones simples y emotivas que pueden convertir este Día de la Madre en un momento especial.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 11:36

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¿No sabes qué regalarle a mamá? Estos consejos pueden ayudarte. Imagen de referencial Madre e hijo posando, Freepick.
Bolivia

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Elegir el regalo perfecto para mamá puede parecer complicado, especialmente cuando el tiempo corre y las ideas no aparecen. Pero muchas veces, el mejor obsequio no es el más costoso, sino el que demuestra atención, cariño y tiempo compartido.

Especialistas recomiendan observar sus gustos, escuchar esos pequeños comentarios que hace en el día a día y pensar en aquello que realmente puede hacerla sentir querida y valorada.

Porque al final, las madres suelen recordar más el gesto y la emoción que el precio del regalo.

El primer paso: pensar en su personalidad

Cada mamá es diferente y ahí puede estar la clave para encontrar el detalle ideal.

  • Para las prácticas: un masajeador cervical, una agenda inteligente o un libro electrónico pueden ser grandes opciones.

  • Para las amantes del autocuidado: productos de skincare, cremas faciales o una sesión de spa suelen convertirse en regalos perfectos.

  • Para quienes aman las plantas y la decoración: macetas originales, jarrones o pequeños kits de cultivo pueden sorprenderlas.

  • Para las más sentimentales y detallistas: joyería personalizada, fotografías familiares o ilustraciones especiales pueden tener un enorme valor emocional.

A veces, el mejor regalo es el tiempo

Más allá de los objetos materiales, muchas madres valoran profundamente compartir momentos con sus hijos y seres queridos.

Un almuerzo preparado en casa, una salida a su restaurante favorito o una tarde tranquila en familia pueden convertirse en recuerdos inolvidables.

Incluso actividades simples, como ver una película juntos o salir a caminar, pueden significar mucho más de lo que parece.

El detalle que nunca falla

Hay algo que casi siempre emociona a mamá: una carta escrita a mano.

Expresar agradecimiento, recordar momentos especiales o simplemente decir “gracias” puede transformar cualquier obsequio en algo verdaderamente único.

Una presentación diferente

Si quieres hacer el momento aún más especial, puedes evitar el clásico envoltorio y optar por algo más creativo.

Una búsqueda del tesoro en casa, pistas escondidas o pequeños mensajes antes de descubrir el regalo pueden convertir la sorpresa en una experiencia divertida y emotiva.

Porque, al final, lo más importante no es el tamaño del regalo… sino el amor con el que se entrega.

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