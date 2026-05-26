Hay momentos que duran apenas segundos, pero quedan grabados para siempre.

Eso fue exactamente lo que vivió un fanático de Lionel Messi cuando logró acercarse al campeón del mundo para pedirle un autógrafo en su figurita del Mundial.

Todo parecía perfecto… hasta que apareció el peor problema posible: el marcador no funcionaba.

En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa al hincha intentando desesperadamente hacer funcionar el plumón mientras Messi esperaba tranquilamente frente a él.

La tensión del fan era evidente. El momento soñado parecía arruinarse justo enfrente del mejor jugador del mundo.

Pero entonces apareció el gesto que terminó derritiendo a internet.

Sin perder la calma y con total naturalidad, Messi sacó su propio marcador y decidió firmar igualmente la figurita, salvando el momento y cumpliendo el sueño del hincha.

La reacción provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron no solo la humildad del capitán argentino, sino también la paciencia y sencillez con la que manejó la situación.

“GOAT dentro y fuera de la cancha”, escribieron muchos fanáticos al compartir el video.

El pequeño detalle volvió a demostrar por qué Messi no solo genera admiración por lo que hace jugando al fútbol, sino también por la cercanía y tranquilidad que transmite en cada encuentro con sus seguidores.

Y para ese fan, lo que comenzó como un instante de nervios terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable gracias al propio Leo.

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