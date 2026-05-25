Doña Mary, la mujer alteña que repara licuadoras y conquista TikTok: conoce su historia

Bajo una sombrilla, rodeada de motores, cables y licuadoras desarmadas, doña Mary Cruz Torres trabaja sin descanso mientras explica pacientemente a una clienta qué necesita su electrodoméstico para volver a funcionar.

“El motor está mal, tenemos que cambiarlo”, dice con seguridad, mientras otras personas esperan su turno para consultar precios, buscar repuestos o pedir ayuda.

La escena ocurre en plena Feria 16 de Julio, uno de los mercados más grandes y populares de Bolivia, donde Mary se ha convertido en un personaje conocido y querido después de más de 30 años de trabajo.

Pero detrás de cada licuadora reparada hay una historia marcada por la necesidad, el sacrificio y el amor por sus hijos.

“Aprendí porque necesitaba salir adelante”

Mary recuerda que comenzó vendiendo repuestos y licuadoras, aunque las dificultades económicas terminaron golpeando fuerte su pequeño capital.

“Tenía que mantener a mis dos hijos”, cuenta.

Fue entonces cuando una casera, que trabajaba como técnica, le enseñó a reparar licuadoras.

Al principio todo era complicado. Le tomó un año arreglar correctamente su primera máquina y hasta cinco años dominar la reparación de modelos más complejos, como las licuadoras Oster.

Pero nunca se rindió.

TikTok cambió su vida

Aunque en la feria ya era bastante conocida, sus hijos Ruth y Dani terminaron impulsándola hacia algo que jamás imaginó: convertirse en viral en TikTok.

Ella pensaba que grabar videos sería sencillo, pero la cámara le daba nervios. Entonces sus hijos comenzaron a filmarla mientras explicaba cómo reparar licuadoras y subieron los videos a redes sociales.

El resultado fue inesperado. Miles de personas comenzaron a compartir sus consejos, admirar su humildad y emocionarse con su historia.

De vivir en alquiler a tener su propio taller

Mary asegura que este oficio le cambió la vida. Durante años vivió alquilando habitaciones y trabajando en distintos puntos de venta. Sin embargo, poco a poco logró construir algo propio.

Hoy tiene una casa y un pequeño taller instalado en el camino a Laja, donde continúa reparando electrodomésticos todos los días.

En medio del ruido de motores y herramientas, Mary mantiene intacta una filosofía sencilla: casi todo puede repararse.

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