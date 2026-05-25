Lo que debía ser una celebración terminó en aprehensión. Un hombre identificado como E.J. fue detenido la tarde del sábado en inmediaciones de la iglesia Santa Veracruz, en la zona sur de Cochabamba, cuando estaba a punto de contraer matrimonio.

De acuerdo con la denuncia, el hombre tenía una orden de aprehensión vigente por una deuda acumulada de varios años por concepto de asistencia familiar.

El caso generó conmoción luego de conocerse que su hijo, quien padecía cáncer y falleció hace 10 meses, no habría recibido el apoyo económico necesario durante su enfermedad.

Según denunció la abogada Andrea García, de la Oficina Jurídica para la Familia, el menor incluso habría querido despedirse de su padre antes de morir, pero aquello no ocurrió.

“Tenía plata para una fastuosa boda, pero no para apoyar a su hijo con cáncer”, cuestionó García, al señalar que el hombre fue buscado durante más de dos años.

La jurista explicó que lograron ubicarlo luego de que la invitación de su boda fuera difundida en redes sociales. A partir de esa información, se coordinó el operativo para ejecutar la orden de aprehensión.

La detención se realizó antes del ingreso a la ceremonia religiosa. Según relató la abogada, familiares de los novios, que se trasladaban en limusinas, siguieron a la patrulla policial hasta el penal de San Antonio, donde el hombre fue trasladado.

“Lo aprehendimos antes de la boda, fue en el ingreso”, sostuvo García, quien además destacó el apoyo policial para concretar el procedimiento.

El aprehendido permanecerá en el penal mientras regulariza la deuda pendiente por asistencia familiar.

Mira la programación en Red Uno Play