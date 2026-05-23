El estreno del videoclip oficial de “DAI DAI”, interpretado por Shakira como parte de la propuesta musical vinculada al Mundial FIFA 2026, no solo despertó expectativa entre los aficionados al fútbol y la música, sino también una ola de reacciones en redes sociales por una breve aparición de Lionel Messi.

Usuarios viralizaron uno de los momentos del video en el que el astro argentino pronuncia la frase en inglés: “We are ready”, generando comentarios humorísticos y memes entre seguidores.

“Shakira ha sido la única que ha puesto a Messi a hablar inglés”, señala una de las publicaciones más compartidas, acompañada de la frase: “We are Ready” en vez de “Tamos listos pa’”.

El comentario, difundido en tono humorístico, rápidamente comenzó a circular entre usuarios que destacaron la inusual escena del capitán argentino hablando en inglés dentro de una producción musical vinculada al Mundial.

La participación de Messi forma parte de una producción que reúne a varias figuras del fútbol internacional y que acompaña el lanzamiento de “DAI DAI”, una de las piezas musicales relacionadas con la Copa Mundial FIFA 2026.

Mira la programación en Red Uno Play