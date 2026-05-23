La artista colombiana Shakira lanzó oficialmente el videoclip de “DAI DAI”, tema que forma parte de la propuesta musical asociada a la Copa Mundial FIFA 2026 y que reúne a varias de las principales estrellas del fútbol mundial.

La cantante anunció el estreno a través de sus plataformas digitales con un mensaje dirigido a sus seguidores y aficionados al deporte. “¡Estamos listos! ¡El video oficial de DAI DAI, la canción oficial de la FIFA World Cup 2026 está aquí!”, publicó.

La producción incluye referencias y apariciones relacionadas con reconocidas figuras del fútbol internacional como el capitán argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé, el colombiano Luis Díaz, el brasileño Vinícius Jr., Rodrigo Hernández, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland, entre otros jugadores.

El lanzamiento une nuevamente la música y el fútbol, una relación en la que Shakira ha tenido presencia en anteriores eventos mundialistas, consolidando su vínculo con espectáculos deportivos de alcance global.

El estreno del videoclip se produce en el marco de la expectativa por la Copa Mundial FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

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