La secuela de ‘La resurrección de Cristo’ ya tiene nuevas imágenes

Mel Gibson presentó el primer adelanto de La resurrección de Cristo, secuela de la película La pasión de Cristo, estrenada en 2004.

El proyecto, desarrollado durante más de dos décadas, concluyó recientemente su etapa de filmación tras 134 días de rodaje en distintas ciudades de Italia, entre ellas Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindisi y Matera.

La producción está dividida en dos partes. De acuerdo con el anuncio realizado por el actor y director, ambas películas modificaron sus fechas de estreno previstas.

La primera entrega pasará del 26 de marzo de 2027 al 6 de mayo del mismo año. La segunda parte, inicialmente programada para mayo de 2027, fue aplazada hasta el 25 de mayo de 2028.

Mel Gibson afirmó que la obra fue realizada “exactamente como la imaginó”. En un comunicado, el cineasta señaló que el proyecto representa una parte importante de su trayectoria profesional y personal.

Foto: Primeras imágenes de la Pasión de Cristo que se dividirá en dos partes. RRSS.

“Esta película representa una parte fundamental de mi trayectoria profesional y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, es mucho más que una película. Es una misión que he llevado a cabo durante más de 20 años: contar la que considero la historia más importante de la historia de la humanidad”, expresó.

La resurrección de Cristo retoma la historia presentada en La pasión de Cristo, película que narró las últimas 12 horas antes de la crucifixión de Jesucristo. El largometraje de 2004 fue protagonizado por Jim Caviezel en el papel de Jesús de Nazaret y Monica Bellucci como María Magdalena.

Para esta nueva producción, los papeles principales estarán a cargo de Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, quienes interpretarán a Jesús y María Magdalena, respectivamente. El elenco también incluye a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

Gibson explicó anteriormente que los guiones de las secuelas fueron escritos junto a Randall Wallace.

El director describió el enfoque narrativo del proyecto como una experiencia “surrealista” y afirmó que nunca había leído un libreto similar. Según la información difundida, la historia se centrará en la resurrección de Jesucristo.

La película original se mantuvo durante años como la producción clasificada para mayores de edad más taquillera en la historia de la taquilla estadounidense, con una recaudación doméstica de 370 millones de dólares.

Ese récord fue superado en 2024 por Deadpool & Wolverine, producción de Disney que alcanzó 636 millones de dólares en Estados Unidos.

A nivel global, La pasión de Cristo obtuvo aproximadamente $us 610 millones con un presupuesto estimado de 30 millones, consolidándose como una de las películas independientes más exitosas comercialmente.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, señaló que las primeras imágenes vistas durante la producción muestran una propuesta visual de gran escala. También destacó el enfoque narrativo y la dimensión épica del proyecto.

El nuevo lanzamiento marca además el regreso de Gibson a producciones de estudio de gran alcance tras varios años enfocado en proyectos más limitados. En 2025 dirigió Flight Risk, thriller protagonizado por Mark Wahlberg, que recaudó 48 millones de dólares a nivel mundial.

Con información de Infobae.

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