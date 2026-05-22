Adrián Oliva apuesta por una agenda de consenso entre regiones y Gobierno

El nuevo viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, afirmó que el país atraviesa una coyuntura compleja y planteó la necesidad de construir un “gran acuerdo nacional” para enfrentar la crisis y avanzar hacia reformas estructurales, entre ellas la consolidación del proceso autonómico.

La exautoridad departamental de Tarija sostuvo que la actual conflictividad requiere espacios de concertación y una agenda compartida entre el Gobierno y las regiones.

“Estamos viviendo una coyuntura muy compleja y es muy importante que todos entendamos que los problemas que enfrentamos son problemas de gobierno y del conjunto del país”, manifestó.

Oliva señaló que el objetivo principal es generar condiciones para superar la crisis y abrir espacios de diálogo entre distintos sectores.

El nuevo viceministro sostuvo que durante años se consolidó un modelo excesivamente centralista que debilitó el desarrollo autonómico. Asimismo, remarcó que una de las prioridades de su gestión será impulsar la denominada agenda “50-50”, orientada a una mayor coordinación entre el nivel central y las regiones.

Aseguró que conoce las dificultades que enfrentan las regiones y señaló que uno de sus roles será convertirse en un puente entre los gobiernos subnacionales y el Ejecutivo.

“Mi trabajo será transmitir sus demandas y ayudar a construir soluciones compartidas”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de una etapa de tensión política y social, mientras el Gobierno busca reconfigurar su gabinete y fortalecer espacios de diálogo con distintos actores del país.

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