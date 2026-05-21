Diputadas apuntan a Evo Morales por bloqueos y exigen respuestas urgentes al Gobierno

Las diputadas Sandra Rivero, del PDS, y Lissa Claros, de la alianza Libre, coincidieron en señalar que detrás de los bloqueos y movilizaciones que afectan a La Paz y El Alto existen intereses políticos vinculados a sectores radicales afines al expresidente Evo Morales. Ambas legisladoras cuestionaron además la falta de un plan claro por parte del presidente Rodrigo Paz para enfrentar la crisis social y política que vive el país.

Por su parte, Lissa Claros afirmó que las protestas buscan generar convulsión y desestabilización.

Foto: Diputada de Libre, Lissa Claros. Red Uno.

“Está Evo Morales tras de estos grupos radicales, porque cuando tú vas a un punto de bloqueo, cuando tú vas a preguntar por qué están bloqueando, la gente no sabe decirte por qué están bloqueando”, sostuvo.

Desinformación y especulación

La legisladora aseguró que existe una estrategia de desinformación impulsada desde redes sociales y sectores políticos radicales, señalando también la existencia de los llamados "guerreros digitales” y medios afines como parte de esa estructura.

Foto: Diputada del PDC, Sandra Rivero. Red Uno.

Claros indicó que las medidas de presión afectan directamente a la población paceña y alteña, que enfrenta escasez de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal. “Lo que necesitamos en este momento es mano dura, cambio de gabinete, respuestas inmediatas y soluciones inmediatas”, manifestó.

La diputada sostuvo además que varios bloqueos son instalados temporalmente por grupos movilizados desde provincias.

Acciones desde el Gobierno

A su vez, Sandra Rivero expresó preocupación por el mensaje presidencial emitido el día anterior y cuestionó la falta de claridad sobre las acciones que asumirá el Ejecutivo.

“Lo cierto es que el mensaje presidencial del día de ayer, por lo menos a mí, me ha dejado con mucha más preocupación”, afirmó.

Rivero sostuvo que el Gobierno necesita recuperar legitimidad y generar acuerdos políticos urgentes para enfrentar la crisis.

Ambas legisladoras coincidieron en que el Ejecutivo debe asumir medidas inmediatas para desactivar el conflicto social, garantizar el abastecimiento y evitar un mayor deterioro de la situación en La Paz y El Alto, ciudades que permanecen afectadas por más de 20 días de bloqueos y movilizaciones.

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