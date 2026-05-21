Comunidad Andina expresa preocupación por Bolivia y pide diálogo dentro del marco democrático

La Comunidad Andina (CAN) expresó su preocupación por la situación política y social que atraviesa Bolivia y exhortó a los distintos actores a encauzar sus diferencias dentro del marco constitucional y democrático.

A través de un comunicado emitido por la Presidencia Pro Témpore y la Secretaría General del organismo, se hizo un llamado a preservar la estabilidad institucional en medio de la actual coyuntura que enfrenta el país.

Foto: Pronunciamiento oficial. CAN.

“La Presidencia Pro Tempore y la Secretaría General de la Comunidad Andina expresan su preocupación por la situación política y social que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia e instan a que las diferencias existentes sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático”, señala el documento fechado el 20 de mayo de 2026.

El organismo regional considera fundamental que la crisis sea abordada mediante un diálogo político “constructivo, amplio y pacífico”, que permita generar consensos y preservar el Estado de Derecho y las autoridades democráticamente electas.

Responsabilidad y "prudencia"

Asimismo, la Comunidad Andina manifestó inquietud por las acciones y hechos que afectan el normal funcionamiento institucional y la provisión de servicios esenciales en el país.

En ese contexto, el organismo enfatizó la necesidad de actuar con responsabilidad y prudencia.

“Hacen un llamado a todos los actores involucrados a actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el entendimiento, la cooperación y los mecanismos institucionales democráticos para superar la actual coyuntura”, añade el pronunciamiento.

Ecuador encabeza la Comunidad Andina

En el plano regional, Ecuador asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina para el período 2025-2026 durante la LVII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores desarrollada en Bogotá.

Al asumir la presidencia del bloque andino, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld destacó la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional.

“Los ciudadanos andinos necesitan vivir más seguros. Para ello buscaremos estrechar la cooperación subregional e internacional en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, afirmó la autoridad, que impulsa al Observatorio Subregional de Seguridad de la Comunidad Andina (OSSCAN), la Red 24/7 y acciones coordinadas en frontera.

Según el organismo, estas decisiones permiten ampliar la cooperación política, energética, comercial y tecnológica entre los países miembros y sus socios estratégicos.

Un llamado a la unión de las naciones pertenecientes, las relaciones multilaterales y la cooperación en distintas áreas dl desarrollo productivo de los países, es el que se incentiva desde la CAN, frente a la tensión diplomática que hoy viven Bolivia y Colombia.

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