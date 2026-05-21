Cochabamba: Policía despeja bloqueos en Parotani y habilita la ruta al occidente

El operativo se realizó durante la madrugada de este jueves. Los efectivos retiraron piedras, llantas quemadas y escombros instalados en la carretera por grupos movilizados.
21/05/2026 8:02
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Efectivos policiales despejaron este jueves la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país, retirando piedras, ramas, llantas quemadas y otros escombros instalados por grupos movilizados en distintos puntos de la vía hacia Parotani.
El operativo comenzó durante la madrugada y avanzó hasta el kilómetro 35 de la ruta al occidente. Durante el recorrido, los uniformados encontraron neumáticos incendiados y rocas desprendidas de un cerro que, según reportes preliminares, habría sido dinamitado por los movilizados para obstaculizar el paso.
La Policía informó que la situación fue controlada y que la vía quedó totalmente despejada. Además, se instalaron puntos de vigilancia y contingentes de resguardo en sectores estratégicos, como el kilómetro 32 y el puente Parotani, para evitar nuevos bloqueos.
Los bloqueos habían sido reinstalados la noche del miércoles en el sector de la cabaña Duchas Termales, en el kilómetro 30 camino a Parotani, extendiéndose hasta el puente Jarkamayu, cerca de Chiltupampa. Transportistas y pasajeros reportaron largas filas de vehículos varados en la ruta.
Según los reportes, la Policía había custodiado el sector durante gran parte de la jornada anterior; sin embargo, tras el repliegue de los efectivos, los movilizados volvieron a instalar puntos de bloqueo.
En días pasados, fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas instalaron un punto de prevención y resguardo en el puente Parotani ante el anuncio de bloqueos convocados por sectores campesinos afines al evismo.
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