Cochabamba: Policía despeja bloqueos en Parotani y habilita la ruta al occidente

Efectivos policiales despejaron este jueves la carretera que conecta Cochabamba con el occidente del país, retirando piedras, ramas, llantas quemadas y otros escombros instalados por grupos movilizados en distintos puntos de la vía hacia Parotani.

El operativo comenzó durante la madrugada y avanzó hasta el kilómetro 35 de la ruta al occidente. Durante el recorrido, los uniformados encontraron neumáticos incendiados y rocas desprendidas de un cerro que, según reportes preliminares, habría sido dinamitado por los movilizados para obstaculizar el paso.

La Policía informó que la situación fue controlada y que la vía quedó totalmente despejada. Además, se instalaron puntos de vigilancia y contingentes de resguardo en sectores estratégicos, como el kilómetro 32 y el puente Parotani, para evitar nuevos bloqueos.

Durante la intervención, algunos manifestantes subieron a los cerros para evitar ser aprehendidos. La institución policial indicó que varias personas fueron arrestadas y que se hizo uso de agentes químicos para recuperar el control de la zona.

Los bloqueos habían sido reinstalados la noche del miércoles en el sector de la cabaña Duchas Termales, en el kilómetro 30 camino a Parotani, extendiéndose hasta el puente Jarkamayu, cerca de Chiltupampa. Transportistas y pasajeros reportaron largas filas de vehículos varados en la ruta.

Policía retoma control de la carretera al occidente. Foto: Percy Rivera - Periodista/Red Uno

Según los reportes, la Policía había custodiado el sector durante gran parte de la jornada anterior; sin embargo, tras el repliegue de los efectivos, los movilizados volvieron a instalar puntos de bloqueo.

En días pasados, fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas instalaron un punto de prevención y resguardo en el puente Parotani ante el anuncio de bloqueos convocados por sectores campesinos afines al evismo.

Policía retoma control de la carretera al occidente. Foto: Percy Rivera - Periodista/Red Uno

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